Le spectacle « Dégingandé » cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le théâtre du Grand Rond de Toulouse propose de découvrir Les Dégingandés de Antoine Cagnazzo et Camille Rouyard du 4 au 8 août.

Il et elle vous proposent un concert, un duo, clownesque, musical, harmonieux ! Dégingandé signifie « qui a une démarche irrégulière et sautillante, une allure à la fois relâchée et gauche en raison de son corps ou de ses membres trop longs ». Ça leur a parlé et ça nous parle aussi… Attention ! on doit vous prévenir que dans 95% des cas, pendant et juste après le spectacle, vous tomberez instantanément amoureux. Il est donc recommandé de bien choisir la personne qui vous accompagnera…

Un duo, un concert avec ce qui est là, maintenant. Tout est instrument, les corps, les voix, elle, lui, le public, les mouches, la colère, l’amour, le silence… C’est un moment intime, proche de nous, proche des spectateurs, des murs, des chaises, des peaux, des frissons, des fils de bave et des pâquerettes. C’est un concert en anglais sans un mot d’anglais, des musiques traditionnelles originales directement importées de pays qui n’existent pas. Celles-ci remisent au goût du jour dans un style bestial et nouveau inspiré du hip hop opéra rap folk breton d’Amérique du sud qui tend vers le nord mais avec une tendance légèrement à l’ouest.

Vous l’avez compris ce n’est pas du théâtre, pas de la musique, pas du clown, mais tout ça à la fois !

Infos :

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 62 14 85