Le Salon du Mariage, le week-end prochain à Toulouse

La nouvelle édition du Salon du Mariage de Toulouse aura lieu les 7 & 8 Janvier 2023, au Parc des Expositions MEETT.

Place aux préparatifs pour les amoureux. Le week-end prochain, les couples se retrouveront au MEETT de Toulouse pour le salon du Mariage et pas moins de 4000m2 d’exposition.

La Maison du Mariage forte de son expertise et de son carnet d’adresses propose à ses visiteurs le rendez-vous à ne pas manquer avec plus de 120 exposants spécialistes du

mariage qui présenteront pendant 2 jours leurs savoir-faire et leurs produits.

Traiteurs organisateurs de réceptions, lieux de réception, food-trucks, wedding-planners et officiants de cérémonie laïques, faire-part, décorateurs, fleuristes, photographes et vidéastes, DJ et animateurs, groupes de musiques, cours de danses, bijoutiers et joailliers, coiffeurs et maquilleurs… sans oublier les boutiques et créateurs de robes de mariée et de costumes pour habiller les futurs époux.

Vous l’aurez compris : si vous préparez votre mariage, le salon est un évènement essentiel ! Rendez-vous les 7 et 8 janvier au MEETT.

Billetterie en ligne sur www.maisondumariage.com