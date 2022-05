Le Rallye des Pépites toulousaines de retour !

Partager Facebook

La 4e édition du Rallye des Pépites Toulousaines prendra place le samedi 11 juin. Inscriptions pour cet événement jusqu’au 15 mai.

En 2022, le Rallye des Pépites Toulousaines est de retour en présentiel pour une 4ème édition haute en couleurs ! Cette année, 12 Pépites ouvriront leurs portes afin de faire découvrir leurs métiers au grand public à travers un jeu de piste, mêlant challenges, quiz et épreuves sportives. L’occasion d’en savoir plus les entreprises de l’agglomération à travers un véritable VIS MA VIE métiers, le tout sous l’angle de la mixité.

Une nouvelle édition sur le terrain !

Depuis 2015, le Rallye des Pépites « embarque tout un chacun », en équipage de 4 personnes, à la rencontre d’entreprises étapes à travers un jeu de piste ludique et citoyen au cœur du patrimoine économique et industriel de la région. L’objectif ? Valoriser l’écosystème toulousain en mettant en lumière la mixité professionnelle et l’entrepreneuriat au féminin, tout en s’attaquant aux stéréotypes de l’entreprise.

L’occasion pour les équipages de rencontrer les entreprises qui recrutent dans leur région et les métiers proposés par ces entreprises toulousaines.

Grands groupes et entreprises locales sont au rendez-vous en 2022

Au programme cette année : visite en équipage à travers un parcours interactif composé de 2 circuits x 6 étapes, avec une remise des prix et un apéritif de clôture en fin de journée. Une occasion originale de découvrir son patrimoine économique et industriel, de partager un moment convivial en famille, entre amis ou entre collègues, de repérer les métiers de demain ou un emploi pour d’autres.

Inscription sur rallyedespepites.com jusqu’au 15 mai