Mercredi 11 mai à 21h, à la Cinémathèque de Toulouse, La Cité de l’Espace propose de découvrir le film Proxima de Alice Winocour à l’occasion du cycle L’Odyssée de l’Espace.

Rendez-vous dans les étoiles le 11 mai prochain avec le film Proxima réalisé par Alice Winocour, un film spatial où l’intime prime sur le spectaculaire. Eva Green, astronaute et mère, est déchirée entre ses deux passions, l’espace et sa fille de huit ans. Une trame désarmante de simplicité pour l’intense portrait d’une femme au milieu d’hommes et qui s’éloigne de sa fille.

La séance suivie d’un échange avec Phillipe DRONEAU, directeur chargé de mission à la Cité de l’espace.

Infos : https://www.cite-espace.com/evenements/proxima-cinematheque-2022/