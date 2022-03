Le Printemps du Cinéma revient ce dimanche dans les salles de Toulouse

Partager Facebook

Le Printemps du Cinéma est de retour après deux éditions annulées en raison de la Covid 19 les 20 et 22 mars. A Toulouse, les salles obscures attendent les spectateurs pour des séances à 4 euros.

Le Printemps du Cinéma revient après deux ans d’absence ! Créé en 2020, le festival propose durant trois jours de voir des films pour la somme de 4 euros. L’idée était de permettre à tous d’aller au cinéma alors que les places étaient de plus en plus chère. Cette année du 20 au 22 mars, l’occasion est idéale pour faire le plein de film !

Cette année, le public retrouvera les salles sans masque. La fin des restrictions depuis le 14 mars permet de voir un film le visage libre. Retour au cinéma d’avant avec cette année encore de beaux films.

Le meilleur du cinéma actuel

Pendant trois jours, on pourra rattraper quelques séances en retard mais aussi voir les grands succès actuels à petits prix. Comme The Batman, par exemple. Les toulousains pourront découvrir Alors on Danse, Notre Dame Brule, Trois fois rien, Goliath, Murder Party, Permis de construire, King, Uncharted, Maison de Retraite, Superhéros malgré lui, mais aussi le dernier Spiderman, Encanto et tant d’autres films.

A Toulouse, les Gaumont Wilson et Labège, le CGR Blagnac, les Véo de Muret et Colomiers et on en passe et des meilleurs, joueront le jeu des séances à 4euros.

Pour en savoir plus, on vous conseille de jeter un oeil au site officiel du Printemps du Cinéma : https://www.printempsducinema.com/