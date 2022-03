Toulouse. Les premiers noms pour le Festival Rio Loco 2022

Partager Facebook

Le Festival Rio Loco a dévoilé les premiers noms de la programmation de l’édition 2022 « Nova Onda » prévu du 15 au 19 juin à Toulouse.

Une semaine après l’annonce des dates, le festival toulousain nous propose une première liste de noms de sa programmation 2022. Du 15 au 19 juin prochain, on pourra découvrir la pianiste-chanteuse danoise Agnes Obel, le brésilien Chico Cesar, l’electro de la franco-portugais Lucie Antunes, la voix venue du Sénégal de Pass, le fado de Lina Raul Refree et le rock de Paus.

Une affiche de Joana Vasconcelos

On en sait plus sur la très colorée affiche de Rio Logo 2022. Elle a été réalisée à partir de l’œuvre festive et pétillante « Meu Amor Inventado » de Joana Vasconcelos ! Première femme jamais exposée au Château de Versailles, l’artiste portugaise travaille une grande variété de disciplines – installations monumentales, vidéo, textile, dessin – entre tradition et modernité. Le festival nous explique que « L’affiche de Joana Vasconcelos contient plusieurs clins d’oeil à la culture portugaise : la grappe de raisin si chère à la viticulture du pays, l’art ancestral du filigrane, mais aussi le « Coração De Viana » (cœur de Viana), symbole de vie, de fraternité, d’amitié et d’amour universel. »

Rendez-vous bientôt pour de nouveaux noms sur www.rio-loco.org