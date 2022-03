Gérard Holtz et Michel Drucker bientôt près de Toulouse

Partager Facebook

Les deux stars de la télé Gérard Holtz et Michel Drucker présenteront leur spectacle au Bascala de Bruguières respectivement les 26 mars et le 9 avril prochain.

Deux grands noms de la télé nous feront l’honneur de leur présence sur la scène du Bascala dans les prochaines semaines. Gérard Holtz et Michel Drucker présenteront leurs one-man-show sur l’univers du petit écran. Vous avez l’habitude de les suivre depuis votre salon ? Venez les découvrir en direct !

VIVE LE SPORT … ET SES PETITS SECRETS – GERARD HOLTZ

Vous avez suivi ses commentaires sur le Tour de France et ses reportages dans Stade 2 ? Retrouvez Gérard Holtz dans son premier one-man-show : Vive le Sport le Samedi 26 mars 2022 à 21h.

Il nous raconte les détails de la grande histoire : comment le Tour de France est né, comment les femmes ont été écartées longtemps des Jeux Olympiques, le dopage, le racisme, les grandes tricheries et les petites magouilles… les efforts, les accidents, les amours, bref, les secrets… Une sorte de Mille et une Nuits du sport, un conte qui nous offre une lecture intime des plus grands héros où Gérard Holtz se fera tour à tour conteur puis personnage de ces incroyables aventures.

MICHEL DRUCKER – DE VOUS A MOI

Le présentateur légendaire que nous retrouvons tous les dimanches sur France 2, en direct de son canapé rouge, fait son retour sur scène avec un deuxième spectacle. Michel Drucker qui fêtera ses 80 ans en septembre prochain se livre sur sa vie et nous partage avec humour les coulisses de la télévision le Samedi 9 avril 2022 à 21h.

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes Parisiens Michel Drucker nous a enchantés avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie.