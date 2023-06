Le marché de Grenade dans le Top 10 du concours « Votre plus beau marché de France 2023 »

Partager Facebook

Le Marché de Grenade est l’un des deux marchés d’Occitanie, avec Sète, dans le Top 10 du concours « Votre plus beau marché de France 2023 » organisé par TF1. Réponse du grand gagnant le 26 juin.

Le patrimoine est à l’honneur en ce mois de juin. TF1 organise une nouvelle édition de son concours « Votre plus beau marché de France 2023 », une belle mise en avant des producteurs, commerçants et artisans. Le marché de Grenade a gagné sa place dans les finalistes du concours.

Il est possible de voter jusqu’au 16 juin prochain. La compétition ne sera pas pour autant terminée le 16 juin puisque le Super Jury aura également son mot à dire. Composé de trois personnalités de TF1, Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann, et de trois téléspectateurs sélectionnés via un concours sur TF1 & Vous, ce jury se réunira dans les locaux de TF1 le 20 juin pour voter sur la base des trois marchés en tête de liste du vote national. Le vainqueur de cette sixième édition de Votre plus beau marché sera dévoilé la semaine du 26 juin.

N’attendez plus et votez pour cette sublime halle médiévale et son marché du samedi matin avec ses 120 à 150 stands, et même 180 avec les beaux jours, pour plus de 5 000 clients.

Infos et vote : https://www.tf1info.fr/votre-plus-beau-marche/marche-midi-pyrenees-13268/