Succès pour la 11e édition du Weekend des Curiosités !

6 000 personnes étaient présentes pour la 11e édition du Weekend des Curiosités au Bikini ce week-end.

La magie a de nouveau opéré du côté de la salle de Ramonville. Les deux soirées du Weekend des Curiosités ont affiché complet avec un total de 6 000 personnes sur trois jours de fête, en comptant le dimanche et la soirée familiale. Le public a pu découvrir une programmation éclectique et pointue comme Mandarine, Flavien Berger, Aime Simone, Prattseul, Dylan Dylan, Marceau, WarEnd, Bomel et tant d’autres.

De nouvelles aventures sont attendues pour une saison 12 l’an prochain, enfin, on l’espère.

crédit photo CP