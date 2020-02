Le groupe Testament ce soir en concert au Bikini

Partager Facebook

Le groupe Testament sera en concert au Bikini ce samedi 29 février 2020.

Pendant plus de trois décennies, le quintette Californien – Chuck Billy (chant), Eric Peterson (guitare), Alex Skolnick (guitare), Steve DiGiorgio (basse) et Gene Hoglan (batterie) – délivre un inébranlable et incassable metal dans la forme la plus pure que représente cet art.

Le groupe fêtera donc trente années de musique lors d’un concert au Bikini le samedi 29 février prochain. Sur scène, on retrouvera aussi Exodus et Death Angel.

Testament en concert

Samedi 29 février 2020

Le Bikini

réservations : www.lebikini.com