Le Festival Locombia de retour à Toulouse

Le Festival Locombia revient à Toulouse pour fêter ses 5 ans du 2 au 6 novembre !

Plus important Festival en France tourné uniquement autour de la Colombie et des projets liant France et Colombie, désormais tête de réseau national pour la diffusion des musiques actuelles colombiennes, le Festival Locombia revient à Toulouse pour fêter ses 5 ans du 2 au 6 novembre 2021 dans divers lieux de la ville.

Comme toujours, une part belle sera faite aux médiations auprès du jeune public, adolescents et enfants (avec la Boumbia du 6 novembre), mais aussi à la production cinématographique, en partenariat avec le Panorama du cinéma colombien de Paris et le Festival Cinélatino de Toulouse entre autres. Le film Herencias, produit et réalisé par l’association Locombia et sélectionné sur le dernier Festival Cinélatino y sera notamment proposé au cinéma Le Cratère. Une grande exposition intéractive sur les Musiques actuelles en Colombie, l’exposition Musicolombia créée par les Musicophages, vient d’être remise à jour par le Festival Locombia et constituera le fil rouge du Festival à la Brique Rouge d’Empalot.

Deux grandes soirées musicales viendront clôturer le Festival. Le vendredi 5 novembre à la Salle Nougaro, le Festival s’ouvrira pour une fois aux voisins du Venezuela avec la musique si envoûtante de Parranda la Cruz qui a eu les honneurs de France Musique pour un live cette année.

Le samedi 6 novembre, après deux ans d’attente, place aux mythiques Frente Cumbiero, bien connus des auditeurs et auditrices de FIP avec leurs nombreuses collaborations (Quantic, Ondatropica, Mad Profesor, Minyo Crusaders) mais aussi de l’astronaute Thomas Pesquet en personne qui les a choisi pour sa playlist dans l’espace! Ils clôtureront leur tournée européenne à Toulouse lors de la Noche Loca #5! Une tournée de seulement 7 dates, dont 3 uniquement en France! Une soirée riche en événements qui fera la part belle aux productions locales, avec les Catalans de Combo Pacheco et le toulousain DJ No breakfast pour ouvrir la soirée. Le collectif de colombiens de Toulouse SOS Colombie/Action poétique y proposera également une performance artistique en écho à la situation difficile qui a touché la Colombie ces derniers mois.

Pour en savoir plus : https://locombiafestival.com/festival-locombia-5/