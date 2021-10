XV de France : Le toulousain Antoine Dupont capitaine de la tournée d’Automne

Partager Facebook

Le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, a été choisi pour être le Capitaine du XV de France lors de la tournée d’automne face à la Georgie, l’Argentine et la Nouvelle Zélande. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur à son poste, et peut être même au global, remplace Charles Ollivon blessé. Il a été aussi préféré à Julien Marchand ou encore Aldritt et Jelonch, dernier capitaine des bleus lors de la tournée d’été.