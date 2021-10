Concours. Gagnez vos places pour Parranda La Cruz à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Parranda La Cruz sera pour la première fois à Toulouse en concert le 5 novembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Au rythme des culo e’ puya, du mina et des quitiplás, instruments traditionnels vénézuéliens, les quatre membres de Parranda La Cruz vous emmènent dans les terres du Barlovento.

Sur cette route du cacao située au nord du Vénézuéla, les chants de fête, de transe et de louange se mêlent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix. Passionnés par la culture afro-vénézuéliennne, les quatres membres du groupe nous offrent un répertoire issu du métissage, de la colonisation et de l’esclavage où les dieux, les rituels, les croyances et les langues fusionnent dans une musique guérisseuse.

Toulouseblog vous offre des places pour ce concert du 5 novembre à la Salle Nougaro !