Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie de retour fin janvier

Rendez -vous dès le 20 janvier 2023 dans plusieurs communes de Toulouse Métropole et les 27, 28 et 29 janvier 2023 à Saint-Orens de Gameville pour la 21e édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie.

Du 20 au 29 janvier 2023, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie sera de retour à Saint-Orens de Gameville et dans les communes de Toulouse Métropole pour sa 21ème édition autour du thème « Ça se construit». Au programme des animations, des ateliers et des expositions pour découvrir le travail des auteurs et illustrateurs invités .

Le Festival réunira une trentaine d’auteurs et illustrateurs autour du thème « Ça se construit». Ce thème renvoie au rôle de la littérature jeunesse dans la construction de l’enfant et de l’adolescent et dans la rencontre avec l’autre. Ce sera également une belle occasion de mettre en valeur ces acteurs de la chaîne du livre qui œuvrent pour créer du commun par la culture et invitent la jeunesse à inventer, réfléchir et construire le monde de demain.

A partir du 20 janvier 2023, le public découvrira de nombreux auteurs et illustrateurs dans une programmation Hors-les-murs dans plusieurs communes de l’agglomération toulousaine, à travers des expositions, des lectures, des spectacles, des ateliers d’illustration, des rencontres en librairie,…Et un grand rendez-vous à Saint Riens les 27, 28 et 29 janvier.

Auteurs invités : Fanny Abadie, Géraldine Alibeu, Magali Bardos, Denis Baronnet, Saïd Benjelloun, Anouck Boisrobert, Thierry Colombié, Marie Colot, Gaëtan Dorémus, Marie Dorléans, Max Ducos, Inbar Heller Algazi, Maria Jalibert, Christophe Léon,Juliette Leveillé, Edouard Manceau, Laura Nsafou, Isabelle Pandazopoulos, Adrien Poissier, Anne Rehbinder, Clémence Sabbagh , Stéphane Servant, Pierre Soletti, Audrey Spiry, Florence Thinard, Philippe Ug, Sophie Van Der Linden, Liuna Virardi, Elis Wilk, Gaya Wisniewski.

Plus d’infos : https://festival-livre-jeunesse.fr/2023/