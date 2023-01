Ciné concert- Toulouse : Retour à Poudlard avec Harry Potter  ce jeudi ! 

Partager Facebook

Le Zénith Toulouse Métropole accueille ce jeudi 5 janvier le ciné-concert Harry Potter et la Chambre des Secrets.



Un an après le succès du premier volet des aventures du sorciers à Poudlard, le Zénith Toulouse Métropole se prépare à accueillir le deuxième opus de la saga Harry Potter. Le public et les fans ont rendez-vous avec La Chambre des Secrets lors d’un ciné-concert exceptionnel.

Avec plus de 80 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du deuxième opus.

Bravez les avertissements d’un elfe de maison et montez à bord d’une voiture volante aux côtés de Harry et Ron alors qu’ils retournent à Poudlard pour une deuxième année qui s’annonce mouvementée… Rejoint par la brillante Hermione, les trois acolytes auront besoin de tout leur courage et compétences de sorciers pour résoudre le mystère de La Chambre des Secrets. Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique !

Plus d’infos : www.zenith-toulousemetropole.com