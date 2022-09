Le Conseil départemental participe aux Journées européennes du patrimoine

Partager Facebook

Le Conseil départemental ouvre ses lieux culturels pour les Journées européennes du patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, le Conseil départemental de la Haute-Garonne ouvrira gratuitement les portes de ses nombreux sites au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : l’Hôtel du Département, le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, les Archives départementales, le collège de Pierre de Fermat, La galerie 3.1, l’Espace Roguet et le Tribunal de Commerce à Toulouse, la Médiathèque départementale à Labège, le Musée de l’Aurignacien à Aurignac, le Château de Laréole, les Olivétains et le Musée archéologique départemental à Saint-Bertrand-de-Comminges, l’Abbaye de Bonnefont à Proupiary.

Au cours de ces Journées européennes du patrimoine sur le thème du « Patrimoine durable », les lieux culturels départementaux proposeront de nombreuses manifestations tous publics à Toulouse et dans le Comminges, dont :

– des visites guidées et performances au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation dont des circuits de visite hors les murs « La Résistance au féminin »

– une balade insolite street art au départ de l’Espace Roguet jusqu’à La galerie 3.1 avec le graffeur toulousain Toncé

– l’exposition « Dewoitine, 20 ans d’aéronautique à Toulouse… il y a 100 ans » à l’Hôtel du Département (fonds conservés par les Archives départementales)

– des visites théâtralisées au Musée de l’Aurignacien et « Convènes en scène » au Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, avec le collectif Culture en mouvements

– un cycle de conférences autour de la géométrie dans la Préhistoire et au Moyen-Age à l’Abbaye de Bonnefont

– des visites guidées, conférences et ateliers aux Archives départementales de Toulouse et Saint-Gaudens

Samedi 17 septembre, de 14h30 à 16h, un hommage spécial sera rendu au peintre et résistant Lucien Vieillard au château de Laréole. Décédé en novembre 2021, le peintre toulousain a fait don de plus de 46 de ses oeuvres au Conseil départemental, présentées dans une salle d’exposition permanente dédiée au château. Ces visites seront suivies d’un concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, qui interprèrera ses airs préférés.