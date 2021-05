Le Capitole de Toulouse aux couleurs de l’arc en ciel pour lutter contre l’Homophobie

Partager Facebook

Pour la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, ce lundi 17 mai , le Capitole de Toulouse sera illuminée aux couleurs du drapeau Arc-en-ciel.

La Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie est célébrée chaque année partout dans le monde. A Toulouse, le Festival régional des Diversités organisé par le collectif Pride Toulouse démarre ce 17 mai. Il prendra fin avec la «Marche des Fiertés» qui aura lieu, exceptionnellement, le samedi 9 octobre dans les rues de Toulouse, accompagné, comme chaque année par la tenue du village associatif et institutionnel place du Capitole.

Pour cette journée, Jean-Luc Moudenc a tenu à adresser un message vidéo et témoigner ainsi de l’engagement de Toulouse. Il sera diffusé à 12h sur les réseaux sociaux municipaux.

Par ailleurs, la façade du Capitole sera illuminée à 21h15 aux couleurs du drapeau Arc-en-ciel.

La Mairie de Toulouse, au travers de son Espace diversités laïcité, soutient les acteurs de la lutte contre les discriminations et de la promotion des droits humains et de la laïcité. Hors crise sanitaire, l’Espace accueille de nombreux événements : conférences et projections débats, formations, sensibilisation… Il propose des expositions et des permanences d’accès aux droits afin de soutenir et d’aider les personnes en situation de discrimination, de rejet et d’exclusion. L’Espace intègre également le Centre LGBT et la Mission égalité diversités.