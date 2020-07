« Le 3e », un nouveau lieu à Toulouse pour les événements professionnels

Partager Facebook

Situé au troisième étage du Centre de Congrès Pierre Baudis, Le 3e se distingue par la modularité de ses espaces. Le lieu a été pensé pour faire vivre une expérience unique aux participants, avec 3 salles de réunion ludiques et à la pointe de la technologie pour un événement clés en main.

Projet d’envergure porté par Toulouse Evénements, Le 3e a pour objectif de compléter l’offre du Centre de Congrès Pierre Baudis et de placer ce site sur le segment des salles de réunion premium.

Le 3e se compose de 3 salles de réunion aux espaces optimisés pour favoriser l’échange et l’inventivité lors des rencontres professionnelles. Moderne dans son architecture et son mobilier, le lieu l’est aussi dans son équipement technologique, chaque salle disposant en effet d’une offre audiovisuelle adaptée et haut de gamme.