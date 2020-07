Toulouse. Nouveaux Lives No Music No Life avec le festival Convivencia !

Dans le cadre du Festival Convivencia, No Music No life retransmettra deux concerts les 21 et 24 juillet.

NMNL retrouve le public 21 et 24 juillet pour le Festival Convivencia, en livestream depuis la Cale du Radoub et le Canal du Midi. Pour commencer, ce sera un live de Moh!Kouyate à 19h ce mardi. ous l’avez peut être déjà vu sur scène aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie, en Hongrie ou à Paris. Dégaine soignée, chapeau incliné sur le côté, une présence solaire mais surtout un jeu de guitare époustouflant, à la croisée de la tradition mandingue, du blues, du jazz et du rock.

Le 24 juillet à 19h, c’est la Caravane Tropicante le projet fou et festif. El Gato NegrO Tropical – DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson font naviguer la chanson française entre jazz, afro beat, funk, soul, électro, reggae et plus si affinités.

Rendez-vous sur https://www.nmnl.fr/

Pour en savoir plus sur le festival Convivencia 2020 !