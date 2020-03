La Vie Parisienne d’Offenbach à l’Odyssud

Partager Facebook

Ce lundi 09 mars 2020, l’Odyssud Blagnac présente une version réjouissante et loufoque de l’opéra d’Offenbach, « La Vie Parisienne ».

Créée en 1866, La Vie Parisienne a été composée par Offenbach (dont on fête le bicentenaire de la naissance en 2019) pour une troupe de comédiens-chanteurs parmi les plus fantaisistes de l’époque. Cette nouvelle production très réussie transpose l’œuvre un siècle plus tard, en 1966, sur le plateau télé d’une émission de variétés. Elle actualise avec finesse les dialogues, les costumes, les décors, avec une réorchestration jazzy qui respecte pleinement les merveilleuses mélodies d’Offenbach. Même plaisir de vivre et de faire la fête dans une période d’insouciance : chorégraphies sixties, apparitions sur scène des stars de l’époque (de Mireille Mathieu à Cloclo en passant par Louis de Funès…). La loufoquerie et la satire sociale sont au rendez-vous !

La Vie Parisienne

Lundi 9 mars 2020

Odyssud Blagnac