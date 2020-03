TO XIII v Batley – Les Toulousains l’emportent aux points

Cinquième succès en autant de match pour le Toulouse Olympique après s’être imposé 34-14 contre Batley ce samedi (07/03) à Ernest Wallon.

Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, les Bleus et Blancs ayant d’abord dû remporter le défi physique, imposé par les Bulldogs, et le défi mental d’avoir 3 essais refusés et d’être lourdement sanctionnés, avec notamment 2 exclusions temporaires.

Mené à la mi-temps, le TO s’est montré patient et a su faire sauter le verrou adverse pour finalement inscrire 5 essais supplémentaires, dont le dernier par le jeune pensionnaire du Centre de Formation, Hugo PEZET (19 ans), pour son premier match avec les pros.

Les deux points en poche, les Toulousains vont maintenant avoir un week-end de repos et préparer une série de 3 déplacements d’affilée, et pas des moindres : Dewsbury le 22 mars, Widnes le 28 mars et Londres le 10 avril. Ils retrouveront les Sept Deniers le mercredi 15 avril contre Featherstone, pour un choc au sommet du Championship. Le coup d’envoi sera à 19h.