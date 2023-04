La Symphonie Mécanique à la Halle de la Musique début mai !

Cette année, la Halle de La Machine célèbre le printemps en musique. La partition jouée, sera celle de la Symphonie Mécanique. Ce spectacle touche au coeur, réchauffe la peau, surprend les oreilles et invite à poser le regard tout autour de soi.

Le spectateur est convié à la visite d’un atelier symphonique et, alors qu’il s’attend à écouter un concert classique, tout bascule. Il se trouve embarqué dans un voyage où se joue autre chose. En se déplaçant, le spectateur crée son propre « mix ». Le son de la cocotte à flûte soutenu par les violons succède au xylo-à-coudre quand soudain derrière lui, l’orgue à tongs improvise avec une section de cuivres.

» La Symphonie Mécanique, c’est un ensemble disparate mais soudé de musiciens et de mécaniciens manipulant outils, machines et instruments, malaxant la forme classique et le bazar moderne en une pâte sonore inouïe et croustillante. «

Mino Malan