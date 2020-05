La Spartan Race en version virtuelle ce samedi

Partager Facebook

Rendez-vous dès 9h samedi 2 mai pour se mesurer aux formats virtuels des SPRINT et SUPER et le dimanche 3 mai à 14h pour les KIDS !

Inspiré du parcours et des obstacles de la Spartan Race qui aurait dû avoir lieu à Carcassonne au Lac de la Cavayère, c’est une VIRTUAL RACE que les athlètes pourront réaliser gratuitement depuis leur domicile. À quelques jours de la fin du confinement, les français ont l’occasion de relever des défis qui simuleront l’intensité, les mouvements et les temps que l’on retrouve lors d’une course à obstacles réelle…

Tout comme les véritables Spartan Race, la Virtual Race est un challenge à relever le plus rapidement possible. Habituellement concentrée sur 5km et 20 obstacles pour la SPRINT et sur 10km et 25 obstacles pour la SUPER, la course est à réaliser entièrement à domicile en période de confinement. En intérieur ou en extérieur, on fait du sport avec ce que l’on trouve chez soi : bouteille d’eau, sac de riz, du mobilier, des livres… : tout est bon pour se muscler ! Même les plus jeunes de 4 à 15 ans sont priés de rejoindre les rangs des Spartans le dimanche à 14h avec des défis adaptés à leur âge.

Pour s’inscrire et choisir son défi, c’est entièrement gratuit et accessible à tous sur le lien suivant : https://www.spartanrace.fr/fr/race/detail/5620/overview

Dans les prochains jours, une liste du matériel nécessaire et la « carte de course » seront publiés sur le lien Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/1130833167260575/

QUE FAIRE LE JOUR J ?

L’équipe Spartan Race recommande de se préparer à la VIRTUAL RACE en suivant chaque jour les WOD qui sont proposés sur les réseaux sociaux @SpartanRaceFrance.

Samedi, dès 9h, l’équipe organisatrice prévoit un échauffement en live avant de débuter. Puis, c’est parti pour environ 1 heure d’effort intense ! Les participants envoient ensuite leur timing via un formulaire qui leur aura été transmis auparavant.

Le dimanche, les podiums récompenseront ensuite les athlètes les plus rapides et tous recevront une médaille digitale de Finisher !

En bonus, il est possible de tenter de remporter un dossard pour la prochaine course en partageant la vidéo ou photo de son exploit avec le #SpartanCarcassonne_V !