La Mairie de Toulouse fournit 480 000 masques aux Toulousaines et aux Toulousains

Modalités de distribution et d’utilisation des masques fournis par la Mairie de Toulouse aux Toulousaines et Toulousains.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, a commandé 480 000 masques grand public « alternatifs » pour les distribuer gratuitement aux Toulousaines et aux Toulousains. Achetés dans le cadre d’une commande groupée entre les différentes communes de la métropole, ces masques répondent aux normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR). Ils sont lavables, donc réutilisables jusqu’à 50 fois et ajustables pour convenir également aux enfants.

Grâce aux étroits partenariats passés entre la Mairie de Toulouse, la Caisse primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, La MGEN et La Poste, ils seront envoyés directement chez les habitants. Nous en remercions nos partenaires. L’entreprise de Montluçon qui a été en capacité de répondre à cette commande de 900 000 masques pour les habitants de la métropole, s’est engagée à livrer avant le 11 mai. Ceci permettrait un envoi aux Toulousaines et aux Toulousains durant la première semaine du déconfinement et laisserait ainsi le temps à l’Etat et aux secteurs associatifs ou marchands de s’approvisionner à leur tour, avant d’en reprendre à leur compte la distribution.

En complément du respect strict des gestes barrières, notamment dans les transports et sur l’espace public, ces masques accompagneront la reprise progressive d’une vie normale.