La Région Occitanie soutient la culture

Les élus régionaux réunis en commission permanente vendredi 12 février 2021 ont adopté plusieurs mesures concrètes pour soutenir le secteur culturel pendant la crise.

Face aux nombreuses annulations de spectacles, à la fermeture des lieux culturels, de nombreux artistes ont été dans l’impossibilité de présenter leurs créations. Il est essentiel pour la survie financière et l’avenir des équipes artistiques professionnelles qu’elles aillent à la rencontre du public sur tous les territoires de l’Occitanie. Aussi, dans ce contexte inédit, la Région met en place des mesures exceptionnelles pour diffuser, promouvoir et soutenir les spectacles des arts de la scène et y consacre un budget global de plus de 1,2 M€ :

– Aide à l’auto-diffusion : afin d’aider à l’organisation d’évènements à destination des publics et des professionnels, la Région finance des projets d’auto diffusion initiés par les équipes artistiques ou des bureaux de production domiciliés en Occitanie. La Région prendra en charge 70% du coût plateau de ces représentations, avec un plafond de 4 000€ de subvention

– Prorogation d’un an des conventionnements : dans le souci de répondre aux difficultés rencontrées par le secteur, la Région prolonge exceptionnellement d’une année les conventions de 3 ans. En 2021, 43 équipes conventionnées bénéficieront ainsi d’une année supplémentaire pour atteindre leurs objectifs.

En 2021, la Région maintient toujours ses subventions aux structures culturelles pour les aider à dépasser la crise . Ainsi, dès cette commission permanente, une enveloppe de 865 000 € a été votée pour financer la création et la diffusion de 38 acteurs de l’art contemporain, parmi lesquels :

– Le groupe de recherche et d’animation photographique (11) : 25 000 €

– L’atelier Blanc (12) : 20 000 €

– La Vigie (30) : 3 000 €

– Association BBB (31) : 40 000 €

– Arrêt sur image (32) : 58 000 €

– Cetavoir (34) : 28 000 €

– Les Ateliers des Arques (46) : 44 000 €

– Phot’Aubrac (48) : 5 000 €

– A centre mètre du centre du Monde (66) : 9 000 €

– Centre d’Art Le Lait (81) : 94 000 €

– La cuisine (82) : 47 000 €