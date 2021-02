Victoires de la Musique 2021 : Ils ont gagné, ils seront en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Vendredi, les Victoires de la Musique ont couronné les artistes pour l’année 2020. Petit point sur leur futur passage à Toulouse ?

Avec la crise sanitaire et les restrictions gouvernementales, les salles de concert restent portes closes pour notre plus grand désarrois et celui des artistes. Vendredi soir, en direct sur France 2 et France Inter, a eu les Victoires de la Musique où Benjamin Biolay et Pomme ont été les grands gagnants. L’occasion de faire le points sur leur passage à Toulouse dans les prochains mois…en espérant que tout aille mieux pour la culture.

Le palmarès et les dates toulousaines :

ALBUM

« Grand Prix », Benjamin Biolay

Il sera en concert le 7 décembre 2021 au Bikini.

> https://www.toulouseblog.fr/benjamin-biolay-cet-automne-a-toulouse/

ARTISTE MASCULIN

Benjamin Biolay

ARTISTE FÉMININE

Pomme

La chanteuse sera en concert le 13 mai 2021 au Bikini.

> https://www.toulouseblog.fr/pomme-au-printemps-2021-en-concert-a-toulouse/

RÉVÉLATION MASCULINE

Hervé

La tournée est reportée mais Hervé devrait venir à Toulouse présenter son excellent album.

RÉVÉLATION FÉMININE

Yseult

Le 1er avril au Bikini

> https://www.toulouseblog.fr/yseult-en-concert-le-1er-avril-au-bikini/

CHANSON ORIGINALE

« Mais je t’aime », Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Le 10 février 2022 au Zénith de Toulouse

> https://www.toulouseblog.fr/grand-corps-malade-le-10-fevrier-2022-au-zenith-de-toulouse/

CRÉATION AUDIOVISUELLE (CLIP)

« Nous », Julien Doré

Le 19 novembre 2021 au Zénith de Toulouse

> https://www.toulouseblog.fr/ouverture-des-ventes-pour-le-concert-de-julien-dore-a-toulouse/

VICTOIRE D’HONNEUR

Jane Birkin

TITRE LE PLUS STREAMÉ

« Ne reviens pas », de Gradur et Heuss L’Enfoiré

Les autres nommés

Sans oublier tous les artistes nommés comme Lous and The yakuza, Vianney, Ben Mazué, Camélia Jordana, Clou, Noé Preszow , Gael Faye, Woodkid et Hatik.