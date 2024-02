La Préfecture interdit le concert de Freeze Corleone à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué, la Préfecture de Haute Garonne a annoncé que le concert de Freezer Corleone, prévu le dimanche 25 février au Zénith Toulouse Métropole, est interdit par crainte « d’affrontement ».

Annoncée vendredi dernier, l’interdiction du concert du rappeur est confirmée ce mercredi à travers un communiqué. Pour expliquer cette décision, la Préfecture explique que Freeze Corleone est « un artiste controversé dont bon nombre de ses titres contiennent des propos complotantes, ouvertement antisémites et homophobes ».

Avant de rajouter que le contexte géopolitique tendu depuis l’attaque lancée du Hamas le 7 octobre en Israel pouvait entrainer de la violence lors de la date toulousaine : «l’évolution de la situation est de nature à amplifier les revendications et les contestations. Il existe ainsi un risque élevé que soient à nouveau tenus, à l’occasion de ce spectacle et en marge de celui-ci, des propos constitutifs d’une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l’ordre public (affrontements notamment). »

D’autres villes en France, comme Lyon et Lille, ont déjà annulé les dates du rappeur. Une enquête est d’ailleurs en cours contre Freeze Corleone pour « apologie du terrorisme » à cause d’une référence implicite à l’attentat de Nice dans l’un de ces morceaux.