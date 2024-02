Hand. Le FENIX Toulouse à la relance face à Dijon

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse reçoit le vendredi 23 février l’équipe de Dijon pour le compte de la 18ème journée de championnat.

Match important pour la suite du championnat. Les toulousains sortent de deux contre-performances. D’abord à domicile avec un nul face à Limoges puis du côté d’Ivry le week-end dernier avec une défaite. Il faudra donc s’imposer impérativement pour le FENIX face à Dijon pour continuer d’espérer le podium.

L’enjeu principal pour le FENIX sur cette rencontre, garder leur 4ème place et relancer la machine avant un mois de mars qui s’annonce chaud. Le FENIX affrontera, Paris, Nîmes et Nantes deux fois, en championnat et Coupe de France. Alors prêt pour une rencontre important face à Dijon. Les dijonnais se sont imposés seulement deux fois lors des 16 premières journées pour 2 nuls et 12 défaites. Derniers, ils espèrent réaliser un exploit en terres toulousaines.

Places en ventes sur : www.fenix-toulouse.fr