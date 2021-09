La Perche s’installe au Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Les meilleurs perchistes du moment donnent rendez-vous, ce samedi 18 septembre, à Toulouse pour s’installer sur la place du Capitole.

Cet évènement, très attendu par les fans d’athlétisme, sera un rendez-vous incontournable post JO 2020. Sur la Place du Capitole, pour la première fois, et espérons le pas la dernière, un street meeting de saut à la perche aura lieu. Soit un concours hors stade. Concours, initiations, animations…un grand rendez-vous !

Le « TOULOUSE CAPITOLE PERCHE » est un meeting international homologué qui recevra en concours de clôture les plus grand(es) perchistes mondiaux tels que les frères LAVILLENIE (FRA) et autres finalistes des J.O de TOKYO.

Le « TOULOUSE CAPITOLE PERCHE » c’est à la fois une compétition, un show, et un spectacle organisé par l’association TOULOUSE PERCHE EVENEMENT avec le soutien logistique et financier de nombreux mécènes, de bénévoles, de la Mairie de Toulouse, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la Région Occitanie, et du SATUC.

Pour tout savoir : https://capitoleperche.com