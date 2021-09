Concours. Gagnez vos places pour L.E.J à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe L.E.J sera en concert à Toulouse, au Bikini, avec leur album « Pas Peur » ce 26 septembre 2021. C’est complet. Gagnez les dernières places sur Toulouse Blog !

En ces temps bousculés, on ne pouvait imaginer meilleur titre d’album. Pourtant, Lucie, Elisa et Juliette ont peur, comme tout le monde en cette période perturbée et incertaine.

Leur histoire on la connaît : un succès fou par leurs reprises des tubes de l’été, un premier album, En attendant l’album, et un deuxième disque de compositions originales, Poupées russes.

Au saxo et au chant, Lucie. Aux percussions et au chant, Elisa. Au violoncelle et à la basse, Juliette. La plume et la partition, elles les tiennent à six mains. A Toulouse, elles présenteront l’album Pas peur. L’accomplissement de cinq années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et un quart de siècle à être amies. 16 titres dont des Featurings: Bigflo & Oli, Youssoupha, Chilla, Fakear et Kemmler. »

Toulouseblog et le Bikini vous offrent des places pour le concert complet de L.E.J !