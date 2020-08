Retour sur la rencontre entre le Préfet et les présidents du TFC, Stade Toulousain et Colomiers Rugby

Dans un contexte sanitaire défavorable, il est fondamental de prendre toutes les mesures nécessaires à l’enrayement collectif de l’épidémie, notamment en évitant tout regroupement qui pourrait constituer des clusters. Tel est le principe majeur sur lequel se sont accordés Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Damien Comolli, président du Toulouse Football Club, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain et Alain Carre, président de Colomiers Rugby lors de leur rencontre ce jour.

À cette occasion, il a été décidé que la demande de dérogation devait être transmise 11 jours au moins avant la date du match. Et que dans la mesure du possible, la notification de la décision de la préfecture interviendrait au moins 7 jours avant le match concerné; elle tiendra compte du contexte, de la situation épidémiologique du moment et de la jauge demandée.

Les clubs et services de l’État se sont engagés à poursuivre leurs échanges sur les mesures et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Le préfet rappelle qu’aucune dérogation ne saura être accordée tant que le contexte épidémiologique suivra sa tendance défavorable notamment au regard de la hausse du taux d’incidence