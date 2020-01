La Fête de la Violette revient le weekend prochain à Toulouse

Partager Facebook

Samedi 1er et dimanche 2 février 2020, de 10h à 18h, la Mairie de Toulouse organise la 14 e édition de la Fête de la Violette, place du Capitole.

La Fête de la violette rend hommage à la violette de Toulouse : cette fleur double qui peut compter jusqu’à 40 pétales de couleur mauve ourlés de blanc dans leur tiers inférieur et qui connut à partir de 1850 un siècle de gloire, est devenue l’emblème de Toulouse appelée depuis « la cité des violettes ». Depuis 2015, un parterre fleuri de violettes de Toulouse orne le square Charles de Gaulle, face à l’Office du Tourisme.

Petits et grands pourront admirer des spécimens de la collection de violettes dont l’emblématique violette de Toulouse et des violettes venues des quatre coins du monde, une collection cultivée dans les Serres Municipales de Toulouse et labellisée au plan national. Ils pourront bénéficier de conseils en jardinage, participer à des ateliers de rempotage de stolons de violettes.

Une quinzaine d’exposants seront présents : ateliers créatifs, stands de dégustation et de vente de violettes, bonbons, thés, confitures, parfums et multiples spécialités à la violette, conseils de jardinage, bougies artisanales peintes à la main, rempotage de stolons, etc.