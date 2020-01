Vanel d’Or 2020 : Rencontre au sommet entre cinq chefs toulousains

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Vanel d’Or organise la rencontre de cinq Chefs, lauréats du prix Lucien Vanel édition 2018/2019.

Un palmarès marqué par la jeune génération et symbolisé notamment par Simon Carlier, chef de Solides, gagnant de la catégorie « Grande Table ». Ce 3ème prix du Vanel d’Or, qui clôture le prix

Lucien Vanel maintenant bisannuel, se tient les 26 et 27 janvier 2020 au SMAHRT. Compétition très attendue, huit lauréats distingués par l’Académie Lucien Vanel ont reçu dans l’année une étoile Michelin. C’est dire la qualité de ce prix, hautement suivi par les professionnels de la restauration.

La « battle » des Chefs : dimanche 26 janvier à 14h au SMAHRT, Parc des expositions

Cette compétition de quatre heures, réservée à un public de professionnels, donne lieu à la réalisation d’un plat principal et d’un dessert pour quatre personnes, dressés à l’assiette et soumis à un jury de douze professionnels de la gastronomie et de la restauration.

Afin de pouvoir s’entraîner à cette épreuve, les Chefs ont eu un mois pour constituer leur propre panier à partir d’une liste de trente ingrédients imposés.

LES CINQ CHEFS EN LISSE :

Simon Carlier – Restaurant SOLIDES

Valérie Cohen – Restaurant Le Saint Sauvage

Mo Bachir – Restaurant M de Bachir

Hervé Bourg – Restaurant La Verrière

Camille Baggio – Restaurant La Parenthèse

Remise du Vanel d’Or : lundi 27 janvier à 19h au SMAHRT, Parc des expositions

« Le Vanel d’Or mène vers l’étoile ! Simplement parce que le public qui participe au vote ainsi quel’Académie Vanel, ont l’art de détecter les bons restaurants » explique Guy Pressenda, président de l’association Lucien Vanel.