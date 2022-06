La Fête dans les quartiers de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dès ce mercredi, les quartiers de Toulouse seront en fête avec de beaux événements comme des lives de Eyal, Beach Scvm ou encore Gypsy World Trio.

Du 22 juin au 6 juillet, la Mairie invite les habitants à un moment convivial et festif organisé dans six cœurs de quartier. Ouvertes à tous, gratuites, ces soirées offriront l’occasion aux habitants de se rencontrer et d’échanger avec Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole autour d’un verre et d’un concert. Ces retrouvailles en plein air sont l’occasion, après les traditionnelles cérémonies des vœux annulées en raison des règles sanitaires, de fêter les beaux jours avec la présence également des maires de quartier.

Centre ville

Mercredi 22 juin à 18h30 – Port de la Daurade

Concert avec Eyal (pop française)

Avec les Maires de quartier : Caroline ADOUE-BIELSA, Ghislaine DELMOND, Julie ESCUDIER

Cœur de quartier Les Pradettes

Vendredi 24 juin à 18h30 – Place des Pradettes

Concert avec Gypsy World Trio (swing manouch)

Avec les maires de quartier : Christophe ALVES, Jean-Jacques BOLZAN, Gaëtan COGNARD, Nina OCHOA.

Cœur de quartier Le Busca

Lundi 27 juin à 18h30 – Place du Busca

Concert avec Beach Scvm (pop rock – surf californien)

Avec les maires de quartier : Fella ALLAL, Jonnhy DUNAL, Émilion ESNAULT.

Cœur de quartier Les Minimes

Mercredi 29 juin à 18h30 Place du Marché aux cochons

Concert avec Gypsy World trio (swing manouch)

Avec les maires de quartier : Olivier ARSAC, Maxime BOYER, Cécile DUFRAISSE

Cœur de quartier La Côte Pavée

Lundi 4 juillet à 18h30 – Jardin Pierre Larousse – Concert avec Eyal (pop française)

Avec les maires de quartier : Laurence ARRIBAGÉ, Isabelle FERRER, Souhayla MARTY.

Cœur de quartier Jean-Diebold

Mercredi 6 juillet à 18h30 – Place du Ravelin

Concert avec Beach Scvm (pop rock – surf californien)

Avec les maires de quartier : Jean-Paul BOUCHE, Marine LEFÈVRE, Julie PHARAMOND, Bertrand SERP.