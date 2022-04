Vidéo: Découvrez « Your Name » du groupe Beach SCVM

Les excellents toulousains de Beach SCVM vont égayer votre semaine avec le clip de Your Name. Une belle friandise pour entendre la sortie de leur premier album dans quelques semaines.

Ce single est le quatrième et dernier extrait de leur premier album « Blooming Point » qui sortira le 27 mai 2022. Le clip se déroule chronologiquement avant le clip de ‘Monday’ (dernier clip sorti). C’est un split-screen où vous pourrez suivre 4 personnages et 4 histoires en simultané.

A travers ce nouveau morceau Your Name, les Beach Scvm veulent plonger l’auditeur dans un sentiment de nostalgie, souhaitent l’accompagner dans ses moments de joie dans la douceur du printemps, et lui donner le courage d’avancer. De faire du skate à toute vitesse. L’atmosphère générale du titre est positive, solaire, le groupe veut donner le sourire, remonter le moral, donner de la joie tout en faisant ressurgir des souvenirs à l’auditeur et lui envoyer une vague de nostalgie aux oreilles.

Apporter un message positif et de soutien aux personnes victimes d’angoisses, de mal être, de manque de confiance, de chagrin, qui se sentent seules ou perdues au travers de cette chanson.

Aider les personnes qui peuvent se sentir seules, exclues, leur véhiculer un message positif en leur disant qu’elles ne sont pas seules, qu’il faut apprendre à vivre avec son anxiété et apprendre à la gérer.

Vivement le 27 mai pour découvrir Blooming Point et les voir rapidement sur scène !

Dates à venir :

– 27 avril // Vinyle Factory // Paris

– 6 mai // Péniche Saint Louis // Toulouse

– 21 & 22 mai // Defi Wind // Gruissan

– 18 juin // L’Olympic Café // Paris – Release party avec Johnny Mafia et Gurl