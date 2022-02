La comédie musicale Grease ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Le spectacle Grease L’Original débarque au Zénith de Toulouse ce samedi 5 février.

Jim Jacobs et Warren Casey créent en 1971 un nouveau genre de spectacle, à Chicago, la comédie musicale. Ils tentent leur chance à New-York en 1972 et produisent Grease à l’Eden Theatre. Le public applaudit, la presse est confuse par tant de nouveautés, les professionnels du spectacle les récompensent par 7 nominations aux Tony Awards. Le spectacle s’installe à Broadway et triomphe. En 1978, l’histoire est adaptée au cinéma par Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John. Grease devient un succès mondial.

C’est le spectacle original qui débarque pour la première fois en France lors d’une tournée avec un passage au Zénith de Toulouse ce 5 février.

Grease l’Original

Le samedi 5 février à 20h30

Zénith de Toulouse

