Kev Adams présente Maison de Retraite 2 à Toulouse

Kev Adams retrouve les pensionnaires de Maisons de Retraite dans une suite très attendue et présentée en Avant-Première le 29 décembre au Gaumont Labège et au CGR Blagnac.

Pour finir l’année en beauté, rendez-vous avec la suite d’une comédie à succès de l’année 2022 avec plus de 2 millions d’entrée. Deux ans après, en février 2024, le film Maison de Retraite 2 sort en salle après un passage au festival de l’Alpe D’Huez et une série d’avant-premières en France, notamment à Toulouse.

Dans ce deuxième opus, Kev Adams retrouve un casting 5 étoiles avec Daniel Prévost, Liliane Rovère, Marthe Villalonga, Jean Reno, Amanda Lear, Chantal Ladesou, Enrico Macias ou encore Michel Jonasz pour de nouvelles aventures.

Synopsis : Quand le foyer Lino Vartan – qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer : le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances… Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !

Le film, en présence du comédien, sera à découvrir à 18h15 le 29 décembre au Gaumont Labège puis, le même soir, à 20h40, au CGR Blagnac.

Infos et réservations :

> https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p0692-cgr-blagnac-toulouse/

> https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-gaumont-labege/