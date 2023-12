Demandez le programme : Le Connexion Live continue en janvier !

Partager Facebook

Alors qu’il devait fermer ses portes pour travaux, le Connexion Live va continuer de s’animer en ce mois de janvier !

La [𝗗É]𝗖𝗢𝗡𝗡𝗘𝗫𝗜𝗢𝗡 est différée. Les repreneurs de Connexion reportent les travaux de rénovation, et offrent ainsi une nouvelle salve d’événement au mois de janvier. Mais avant ça, grande soirée du Nouvel an le 31 décembre avec l’événement New Year Rétro de Luxe de 23h à 6h du matin. Des années 90 aux années 2010, en passant par les années 2000, les plus grands hits retentiront pour fêter ensemble cette nouvelle année avec aux platines plusieurs DJ. Puis, rendez-vous durant le premier mois de l’année pour enfin une déconnexion ?

Le programme de janvier :

➔ Jeudi 04

club > 23h / Sound Check by Layone (house) — Gratuit

➔ Vendredi 05

club > 23h / Turn Up w/ Jamo & Simon Erar (latin house) — Gratuit

➔ Samedi 06

club > 23h / Funky Town (funk, disco) — 8€

➔ Vendredi 12

club > 23h / System Room (mix underground) — Gratuit

➔ Samedi 13

karaoké > 21h / À vos Mics, Prêts, Chantez ! Spécial 2000’s — Gratuit

club > 23h / Soirée années 2000 by Poney (mix 2000’s) — Gratuit

➔ Jeudi 18

live > 19h / Nolika + Paulymorphe + Julien Clastres (chanson FR) — 8€ > 10€

club > 23h / Belfield Event(Techno, Tech House) — 8€ > 10 €

➔ Vendredi 19

live > 19h30 / Sabotage (rock) — 9€ > 13€

club > 23h / La Batida w/ Simon Erar & Layone (jungle house) — Gratuit

➔ Samedi 20

live > 20h / Cherry Pills (power rock) — 5€ > 7€

club > 23h / Berlin Go w/ Ludo Kaiser (techno) — Gratuit

➔ Jeudi 25

live > 19h / Helm + Taotopia + Scaleless (metal) — 8€ > 10€

club> 23h / Cosmic Records (techno, hardcore) — Gratuit

➔ Vendredi 26

club > 23h / Latín Conexão w/ Jamo & Jomax (reggaeton, neoperreo, baile funk)

➔ Samedi 27

club > 23h / Supplément Groove + Deborah Aime La Bagarre (disco house) — 5€ > 7€