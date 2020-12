Haute-Garonne : Conférence-débat sur la laïcité ce mercredi

Partager Facebook

Mercredi 9 décembre à 18h, le président du Conseil départemental Georges Méric ouvrira la conférence-débat « Laïcité : l’avenir ensemble », retransmise sur le site haute-garonne.fr, à l’occasion des 5èmes Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines.

Les intervenants, Fatiha Agag-Boudjahlat, professeure d’histoire et géographie au collège Maurice Bécanne de Toulouse, Georges Bringuier, inspecteur honoraire de l’Éducation nationale, et Frédérique de la Morena, maître de conférences en Droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole et membre du Conseil des sages de la laïcité auprès du ministère de l’Education nationale, reviendront sur les différentes conceptions de la laïcité, l’intégrisme religieux et l’apprentissage du principe de la laïcité à l’école de la République.

Depuis 2016, le Conseil départemental organise chaque année en décembre ces Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines, à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État. Cette 5ème édition est dédiée à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre dernier par un fanatique religieux.

Alors que la France vient d’être à nouveau frappée par des attaques terroristes, et que le gouvernement s’apprête à présenter un nouveau projet de loi sur les principes Républicains, le Conseil départemental réaffirme plus que jamais son engagement pour les valeurs de la République et s’est engagé à prendre de nouvelles mesures concrètes pour défendre la laïcité.