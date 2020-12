Le Stade Toulousain dévoile son nouveau maillot à la Cité de l’Espace

Partager Facebook

Lundi 7 décembre, à quelques jours de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain a dévoilé le maillot pour la compétition à la Cité de l’Espace de Toulouse. Une collaboration entre l’ESA, le club et Thomas Pesquet.

Pour fêter le lancement, un événement à eu lieu à la Cité de l’Espace lundi en présence de la presse où on a pu découvrir le maillot rouge, le nouveau logo du club et connaitre les ambitions de Toulouse dans sa conquête européenne.

Pour la Champions Cup 2020-2021, le Stade Toulousain se lance une nouvelle fois dans la course au titre européen. Au cours de ces dernières années, le club est revenu au-devant de la scène et peut prétendre à décrocher une nouvelle étoile.

Pour cette mission, le Stade Toulousain a décidé de se munir de toutes les armes nécessaires et de collaborer avec les spécialistes de la conquête des étoiles : l’ESA et son astronaute, Thomas Pesquet. L’ESA, acteur majeur du spatial mondial, est une source d’inspiration pour les ambitions du club, de ses joueurs et de son staff.

Un maillot en référence à l’ESA et Thomas Pesquet

Le Stade Toulousain a alors décidé, pour la nouvelle collection Champions Cup 2020-21, de s’inspirer de l’expérience de l’ESA à travers une mission phare : la première de Thomas Pesquet dans l’espace, « Proxima ». Cette collaboration est une inspiration pour s’élever, une reconnaissance envers l’excellence.

Le maillot d’abord, véritable armure pour nos joueurs, reprend de prime abord les lignes des combinaisons spatiales qui habillent les astronautes. Imaginé par le club pour rendre hommage à la mission « Proxima », il accompagnera nos joueurs dans leur conquête d’une nouvelle étoile.

Lorsque l’on part explorer ses détails, nous observons ensuite les symboles de la mission de Thomas Pesquet : dates-clés, schémas, étoiles, … Autant d’éléments qui composent notre maillot pour nous porter à la conquête d’un nouveau succès européen.

Début de la conquête européenne à l’Ulster vendredi prochain !

