Hand. Nantes trop fort pour le FENIX Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après deux victoires de rang, le FENIX Toulouse est tombé sur plus fort vendredi soir lors de la 3e journée de Liqui Moly starligue. Nantes inflige sa première défaite aux toulousains (24-34)

Vendredi soir, pour son deuxième à domicile de la saison, ça ne passe pas pour le FENIX ! Dès l’entame de la rencontre, l’équipe de Nantes montre ses forces. Avec une base arrière 100% internationale française, nos toulousains n’arrivent pas à neutraliser les assauts nantais ! Cependant, un joueur sort du lot, c’est le gardien Jef Lettens qui maintient Toulouse à seulement 3 buts d’écarts en fin de 1ère mi-temps !

Cependant, les espoirs pour Toulouse de revenir dans le match ne sont qu’illusion, puisque Nantes revient encore plus déterminé qu’en première période. Toulouse n’arrive plus à stopper les joueurs de Grégory Cojean, et ont aussi du mal en attaque avec de nombreux échecs face au gardien du soir Hallgrimsson. Résultat des courses Toulouse concède la défaite de la saison sur son parquet du Palais des Sports.

LA RÉACTION DE GONCALO VIEIRA

« Pour rivaliser avec l’une des meilleures équipes du championnat, il faut faire un match sans erreurs, et cela n’a pas été le cas ce soir ! Nous ne commençons pas bien la rencontre, nous perdons de nombreux ballons permettant aux nantais de faire déjà un écart au niveau du score. Nous n’avons pas été au niveau pour jouer un match de ce calibre. Finalement le résultat est juste, Nantes a été meilleur ce soir »