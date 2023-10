Hand. La belle série continue pour le FENIX Toulouse ! 

Partager Facebook

Jeudi soir, le FENIX Toulouse Handball poursuit sa série de victoire face à Saint Raphaël (34-29).

C’est un incroyable début de saison pour le FENIX ! Après la rencontre de ce jeudi soir, nos handballeurs toulousains, comptent 7 victoires sur 8 rencontres et s’assurent une place sur le podium de Liqui Moly Starligue. Malgré tout, rien ne fut simple. L’entame est un peu poussif pour les hommes de Danijel Andjelkovic, qui font tout de même tête à St-Raphaël. C’est le duo Adbi et Vieira qui permet au FENIX de passer devant dans cette première période. À la pause, Toulouse est devant 18/14.

En seconde mi-temps, les coéquipiers de Nemanja Ilic, repartent de l’avant, et sortent une grosse défense face à St-Raphaël s’offrant un bel écart à la 36ème avec plus 6 buts ! Cependant, les visiteurs, ne se laissent pas abattre, et reviennent même à moins 1 but ! Le FENIX ne panique pas et reprend la main sur la rencontre. Au final, les hommes de Danijel Andjelkovic, s’imposent 34/29 !

Place à la pause internationale avec une belle troisième place au championnat avant de se déplacer à Saran le 10 novembre et recevoir Ivry au Palais des Sports le 17 novembre.

– LA RÉACTION DE DANIJEL ANDJELKOVIC –

L’ensemble du collectif est très satisfait. Nous comptons 4 victoires sur 4 matchs, on est 3ème du championnat, c’est incroyable pour le FENIX ! Je crois qu’aujourd’hui on a dominé tout le match, donc c’est très bien et on est très contents ! Au début de la saison on n’aurait pas pu imaginer que tout se passe bien comme ça, donc c’est vraiment incroyable ! Sur ce match c’est notre défense qui a fait la différence. On a réussi à gérer nos points forts là-dessus face à Saint-Raph. Et l’ambiance était incroyable ce soir avec tout le public et le Palais des Sports rempli !