Pont Saint-Pierre  : Réouverture à la circulation avant l’aménagement final 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’expérimentation de piétonnisation éphémère du pont Saint-Pierre se termine ce mardi 31 octobre 2023.

Début novembre, le pont va donc retrouver sa configuration initiale, en l’état, avec la circulation routière rétablie dans les deux sens. Une décision finale sur son aménagement sera prise d’ici Noël par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et les quatre élus concernés, sur la base des concertations conduites et des données issues des expérimentations menées en 2022 et 2023, pour une mise en œuvre en 2024.