Francis Cabrel par deux soirs à Toulouse

Ces lundi 15 et mardi 16 novembre, Francis Cabrel sera en concert au Zénith de Toulouse !

À l’aube revenant, quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre 2020. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y a six ans. À cette occasion, l’artiste est de retour sur scène avec le TROBADOR TOUR pour deux dates au Zénith de Toulouse ces lundi et mardi soirs.

On pourra découvrir ses nouvelles chansons mais aussi chanter avec lui ses plus grands tubes.



> Infos et réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/