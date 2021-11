La Chanteuse Nach en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



La chanteuse Nach sera donc en concert à la Salle Nougaro de Toulouse ce 16 novembre.

Issue d’une grande famille de virtuoses, Nach, alias Anna Chedid, a su trouver sa place en tant qu’autrice-compositrice et interprète. Inspirée d’artistes tels que les Rita Mistsouko ; Nina Simone ou Radiohed, elle arbore un univers musical oscillant entre chant lyrique, jazz et pop.

Sur son dernier album, la chanteuse exprime une musique épurée et rayonnante, sublimée par sa voix puissante et la délicatesse de ses mots. Sur scène, dans un cadre intimiste, on la retrouve en formation piano solo interprétant des morceaux inédits ainsi que titres de ses précédents opus.

Nach sera donc en concert à Toulouse ce 16 novembre !