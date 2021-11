Concours. Gagnez vos places pour Laurine Juno à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Laurine Juno sera en concert le 19 novembre prochain au Casino Barrière de Toulouse pour présenter son nouveau single. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Artiste chanteuse danseuse dans les spectacles du Casino Barrière de Toulouse, Laurine Juno est aussi auteure compositrice interprète toulousaine. Elle nous présente aujourd’hui son nouveau single intitulé Balloon, extrait de son prochain EP Time is running out.

Avec Balloon, Laurine affirme ses influences soul et hip-hop. Sa voix suave et douce nous rappelle celle de Sade. Son univers musical est unique de par sa diversité et sa richesse.

Cette chanson écrite par l’artiste en anglais, parle la perte de l’innocence de l’enfant, inspirée par un dessin de sa fille Lily. Sur ce titre, elle collabore à nouveau avec le musicien arrangeur Giampiero Giraldi et le guitariste Timothée Sussin.

Découvrez cette superbe artiste au Chorus de Toulouse le 19 novembre prochain. Toulouseblog vous y invite !

Pour en savoir plus :

Ecoutez Laurine Juno : https://fanlink.to/LaurineJuno

Facebook : https://www.facebook.com/Laurine-Juno-1st-EP-108299350887349

Chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUNWuJjLooHKqem5PS8g_vw

Instagram : https://www.instagram.com/laurine_juno/?hl=fr