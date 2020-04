Foot. Quand Hervé Mathoux porte le maillot du Toulouse FC

Souvenez vous du beau maillot du Toulouse FC pour les 80 ans du club en 2017 lors d’un TFC-OM. Le journaliste de Canal + et présentateur du Canal Football Club, Hervé Mathoux, a décidé de le porter lors de sa série « Un jour un maillot ». A découvrir sur twitter.

« Un maillot par jour » après le maillot de Malouda qui était effectivement de la saison 2004/2005 et du fameux penalty non sifflé contre le PSV. ( best équipe de @OL selon moi ) voici un maillot rétro du @ToulouseFC pour fêter leur 80eme anniversaire en 2017 pic.twitter.com/LdCdlOQWzd