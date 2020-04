Stade Toulousain : Le club de supporteurs Le Huit lance un appel à l’aide

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En raison de la suspension de la saison, le HUIT de Toulouse, club de supporteurs du Stade Toulousain, lance un appel à l’aide car il n’a plus aucune entrée d’argent.

La situtation est compliquée pour de nombreuses structures. Et notamment associative. Le Huit, le plus ancien club de supporteurs du Stade Toulousain, créé en 1996, lance un appel à l’aide sur son site internet ( https://lehuit.com/wp8/?fbclid=IwAR1muq0KNz1kKeSk9QQBXot4I84IUEJqjamKxelY5Bp4Z4oth8_5ZYkMZXQ)

Dans un communiqué, le Club des supporteurs du Stade Toulousain explique qu’ « Après avoir subi un début de championnat haché par la Coupe du Monde, nous sommes désormais impactés par la crise du Coronavirus qui réduit nos recettes à néant depuis fin Février, sans aucune aide possible de l’Etat. » Le Club ne peut donc plus payer son local et pourrait disparaitre. La cotisation de 25 euros par an de ses membres ne suffiront pas.

Une cagnotte est ouverte

Pour sauver le club, une cagnotte solidaire a été mis en place sur leetchi (https://www.leetchi.com/c/aidez-le-huit-a-survivre-a-la-crise). Près de 9 000 euros ont déjà été récolté pour sauver le club.

Le Huit n’ a pas souhaité demander de l’aide au Stade Toulousain, qui doit aussi lutter avec cette crise. Mais, les joueurs et membres du staff du Stade Toulousain comme Julien Marchand ou comme Ugo Mola ont participé à la cagnotte. Des anciens comme Lamboley, Nyanja ou encore Delaigue ont lancé des appels sur les réseaux sociaux. Une belle initiative.