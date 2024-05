Hand. Une victoire pour la dernière à domicile du FENIX Toulouse

Partager Facebook

Une dernière à domicile réussie pour le FENIX au Palais des Sports avec une victoire face à Chambéry (33-32).

On le savait, vendredi soir Toulouse n’avait rien à jouer. Assurés de finir 4ème cette saison nos toulousains, voulaient quand même rendre une belle copie et rendre fier son public pour faire la fête à la fin du match.Côté terrain c’est pourtant Chambéry qui fait la course en tête toute la première mi-temps. Les savoyards morts de faim sur le terrain ne laissent rien à Toulouse. À la mi-temps Chambéry est devant 14/18.

Mais comme nous le savons tous, le FENIX est toujours plein de ressources, et ne se laisse pas faire. C’est une grosse remontada qui s’annonce alors. Toulouse pousse tous les ballons, et remonte petit à petit.

C’est dans les derniers instants que le FENIX, passe devant dans une ambiance totalement incroyable. Au final, le FENIX s’impose 33 à 32 !