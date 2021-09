FIFIGROT, Ellipse, Zénith, Vincent Dedienne, FIFFH… Que faire cette semaine à Toulouse !

Partager Facebook

Nouvelle semaine à Toulouse avec de belles sorties à faire. Notre sélection du 20 au 24 septembre dans la ville rose.

10 ans de FIFIGROT

Du 20 au 26 septembre prochain, le FIFIGROT, le Festival du film Grolandais de Toulouse, fêtera ses 10 ans. Avec au programme des Grolympiades !

> https://www.toulouseblog.fr/fifigrot-10-ans-de-groland-a-la-rentree-a-toulouse/

Festival Ellipse

Festival de musiques actuelles et d’action sociale, Ellipse Festival revient à Toulouse pour sa cinquième édition les 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 au Metronum. Au programme : 4 jours de concerts, chorale pop, ateliers musicaux et spectacles jeune public !

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-le-programme-de-lellipse-festival-a-toulouse/

7e édition du FIFFH

Du 22 au 25 septembre, le FIFFH sera de retour à Plaisance du Touch, près de Toulouse, avec une programmation assez attendue dont le film Eiffel avec Romain Duris.

> https://www.toulouseblog.fr/fin-septembre-le-festival-du-film-de-fiction-historique-debarque-pres-de-toulouse/

Vincent Dedienne au Bascala

Mercredi 22 septembre, Vincent Dedienne présentera son spectacle « Un soir de Gala » au Bascala de Bruguières.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-le-spectacle-de-vincent-dedienne-sur-toulouse-blog/

FENIX Toulouse- HK Malmo

Le FENIX Toulouse rencontrera le HK Malmö pour se qualifier en Coupe d’Europe. Premier match ce 21 septembre au Palais des Sports puis match retour le 28 septembre en Suède.

Le vainqueur de cette double confrontation jouera les phases de poule de la Coupe d’Europe.

Réouverture du Zénith avec la musique de Hans Zimmer

Mercredi 22 septembre, le Zénith de Toulouse va rouvrir ses portes avec le concert The World Of Hans Zimmer.

Il reste encore des places pour ce show sur www.box.fr et au 0534311000

Début de saison pour la Salle Nougaro

Pour la seconde fois, la Salle Nougaro accueille pour une semaine de résidence, Endless, qui présentera en avant-première les titres de son nouveau projet, Synesthesia. Concert gratuit ce vendredi 24 septembre.

> http://www.sallenougaro.com/

Rone en concert au Bikini

RONE sera donc en concert le 24 septembre prochain au Bikini, près de Toulouse !

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-le-concert-de-rone-a-toulouse/

Les Toons débarquent !

Du 20 septembre au 7 novembre 2021, le festival Les Toons débarquent ! est de retour dans les cinémas en Occitanie et dans la région de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-les-toons-debarquent-en-occitanie-et-a-toulouse/

TV. Commémoration des 20 ans d’AZF sur France 3 Occitanie

France 3 Occitanie se mobilise pour commémorer les 20 ans de la catastrophe sur ses antennes TV et numériques.

> https://www.toulouseblog.fr/france-3-occitanie-commemoration-des-20-ans-de-la-catastrophe-azf-a-toulouse/

Jeudi, 7 millionième visiteur à la Cité de l’Espace Toulouse

Jeudi 23 septembre 2021, la Cité de l’espace accueille son 7 millionième visiteur pour une visite spéciale en compagnie de l’astronaute Claudie Haigneré.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-cite-de-lespace-accueille-son-7-millionieme-visiteur/

La Fête Saint-Michel aura bien lieu !

Du 24 septembre au 17 octobre prochain, la Fête Saint-Michel, moment important pour les toulousains, aura finalement lieu, une dernière fois sur le parking du Zénith de Toulouse.